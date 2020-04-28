Диетолог дала рекомендации по восстановлению режима сна

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Автор книги «Здоровые привычки», диетолог Лидия Ионова прокомментировала необходимость соблюдать режим сна.
Диетолог дала рекомендации по восстановлению режима сна
  • Pixabay

По словам специалиста, нормализация сна поможет избавиться от ночных приёмов пищи и повысит иммунитет. 

«Режим сна — одна из самых важных вещей. Конечно, сейчас мы находимся в состоянии стресса, а один из самых важных его симптомов — нарушение сна. И конечно, нужно сделать всё, чтобы наладить сон и наладить режим: ложиться в одно время, вставать в одно время и не ложиться под утро», — подчеркнула диетолог в беседе с Inforeactor.

Лидия Ионова рекомендовала спать в прохладном проветриваемом помещении, затемнять окна, использовать маску для сна и препараты, содержащие мелатонин.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Известиями» предупредила о возможной опасности перехода на интервальное голодание на фоне коронавируса.

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