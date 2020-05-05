В Израиле рассказали детали «научного прорыва» в борьбе с COVID-19

Израильскому институту биологических исследований первому удалось сделать научное открытие в борьбе с коронавирусной инфекцией, которое отвечает трём параметрам. Об этом заявили в Министерстве обороны Израиля.

Там рассказали, что институт «завершил революционную научную разработку», которая определяет антитело, нейтрализующее коронавирус SARS-CoV-2.

«У научного открытия есть три ключевых параметра: антитело моноклональное, новое, содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов», — приводит РИА Новости заявление.

В ведомстве уточнили, что институт «продемонстрировал способность антитела нейтрализовать коронавирус». Антитело также было протестировано на «агрессивном коронавирусе».

«На основании всесторонних научных публикаций со всего мира следует, что Израильский институт биологических исследований стал первым учреждением, которому удалось достичь научного прорыва, который отвечает всем трём вышеперечисленным параметрам одновременно», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщается, достижение имеет потенциал развития в направлении «к лечению больных с коронавирусом».

«Это не вакцина для широкого использования», — указали в ведомстве.

Ранее министр обороны Израиля Нафтали Беннет рассказал, что в ходе посещения лаборатории института ему представили принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента.

5 мая также стало известно, что голландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое может победить коронавирус в лабораторных условиях.