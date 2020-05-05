В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса

Короткая ссылка
Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса
  • Reuters

По словам министра, во время посещения лаборатории израильского Института биологических исследований ему показали принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента. 

«Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента», — приводит издание i24 его слова.

Уточняется, что стадия разработки закончена, теперь антитела должны пройти тщательное тестирование.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить