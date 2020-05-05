В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам министра, во время посещения лаборатории израильского Института биологических исследований ему показали принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента.

«Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента», — приводит издание i24 его слова.

Уточняется, что стадия разработки закончена, теперь антитела должны пройти тщательное тестирование.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от COVID-19.