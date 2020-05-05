Учёные синтезировали антитело для борьбы с коронавирусом

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Голландские и немецкие специалисты в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело 47D11, которое может победить коронавирус в лабораторных условиях.
Учёные синтезировали антитело для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом пишет научный журнал Nature Communications.

Как заявили учёные, антитело направлено на белковые шипы коронавируса и не даёт ему проникнуть в клетку. 

При этом они уточнили, что 47D11 смогло справиться с вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Во время исследований были использованы генетически модифицированные мыши. Учёные после успешного эксперимента приняли решение изменить антитело, чтобы оно подходило для организма человека. 

Отмечается, что в настоящее время это антитело нельзя применять в медицине, планируется ещё ряд исследований.

Ранее министр обороны Израиля Нафтали Беннет сообщил, что специалисты израильского Института биологических исследований показали ему принцип работы антител, способных уничтожать коронавирус в организме пациента. 

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