Учёные синтезировали антитело для борьбы с коронавирусом

Голландские и немецкие специалисты в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело 47D11, которое может победить коронавирус в лабораторных условиях.

Об этом пишет научный журнал Nature Communications.

Как заявили учёные, антитело направлено на белковые шипы коронавируса и не даёт ему проникнуть в клетку.

При этом они уточнили, что 47D11 смогло справиться с вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Во время исследований были использованы генетически модифицированные мыши. Учёные после успешного эксперимента приняли решение изменить антитело, чтобы оно подходило для организма человека.

Отмечается, что в настоящее время это антитело нельзя применять в медицине, планируется ещё ряд исследований.

Ранее министр обороны Израиля Нафтали Беннет сообщил, что специалисты израильского Института биологических исследований показали ему принцип работы антител, способных уничтожать коронавирус в организме пациента.