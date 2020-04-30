В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая
- Reuters
Она подчеркнула, что в настоящий момент предстоящие две недели — «ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения».
«А мы могли сказать: «Да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять». 12 мая — это логичная дата», — заявила Вуйнович.
Она отметила, что для того чтобы начать снимать ограничения, необходимо выработать соответствующий план, нужно оценить риски в каждом регионе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Соответствующий указ мэр Москвы подписал вскоре после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.