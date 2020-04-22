СМИ: Россияне смогут сдать тесты на антитела к коронавирусу в мае

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Уже в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу, пишет газета «Известия».
СМИ: Россияне смогут сдать тесты на антитела к коронавирусу в мае

    Как отмечает издание, созданием тестов на антитела занимается ряд российских компаний и лабораторий, и некоторые заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

    «Процедура эта не так проста, её нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска», — цитирует газета руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

    Над экспресс-системой определения антител к коронавирусу работают и казанские учёные. Как уточняется, она будет похожа на тест-полоски, которые используют для определения беременности.

    В материале издания подчёркивается, что многие частные компании не разрабатывают тесты, однако предлагают оборудование для их произодства.

    «Мы рассчитываем, что это произойдёт уже в мае», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью «Инвитро» Нина Орешкина.

    Ранее сообщалось, что московские власти установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 рублей за 600 мл.

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