В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 рублей за 600 мл плазмы. Объём разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%)», — цитирует службу РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.

Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения заболевания.