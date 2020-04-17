Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.

«По решению клинического комитета, на прошлой неделе в Москве начали испытывать новый метод борьбы с коронавирусом. Эксперты считают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией, а значит, есть уверенность, что это сможет помочь в борьбе с пандемией», — цитирует её Интерфакс.

Ракова отметила, что в столице заработала горячая линия по вопросам донорства плазмы крови.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров, победивших коронавирусную инфекцию, уточнила она.

Ранее главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения заболевания.

В феврале сообщалось, что врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами.