Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
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- РИА Новости
«По решению клинического комитета, на прошлой неделе в Москве начали испытывать новый метод борьбы с коронавирусом. Эксперты считают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией, а значит, есть уверенность, что это сможет помочь в борьбе с пандемией», — цитирует её Интерфакс.
Ракова отметила, что в столице заработала горячая линия по вопросам донорства плазмы крови.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров, победивших коронавирусную инфекцию, уточнила она.
Ранее главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения заболевания.
В феврале сообщалось, что врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами.