Лидеры G7 обсудили действия ВОЗ при пандемии

Лидеры стран G7 обсудили действия Всемирной организации здравоохранения в ответ на вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Лидеры признали, что страны G7 ежегодно вносят более $1 млрд во Всемирную организацию здравоохранения, и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ».

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Во французском МИД заявили, что Франция сожалеет из-за решения США временно прекратить финансирование ВОЗ и призывает к солидарности и расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.