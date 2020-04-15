Космонавт Сураев оценил возможность попадания коронавируса на МКС

Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал вероятность попадания коронавирусной инфекции COVID-19 на Международную космическую станцию (МКС).

«Я очень сильно сомневаюсь, потому что реализован полностью весь комплекс мер, начиная от карантина, сдачи анализов, самоизоляции, когда экипаж ни с кем не общается или общается только через стекло», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, Сураев рассказал, что проводится дезинфекция перед полётом, а на самой станции имеется большой и хороший пакет медикаментов.

По мнению космонавта, на данный момент нет необходимости отменять или приостанавливать пуски.

«У нас полностью налажена система в Центре подготовки космонавтов», — пояснил он.

Ранее астронавт NASA, член экипажа МКС-62/63 Крисс Кэссиди прокомментировал вероятность попадания коронавирусной инфекции COVID-19 на станцию.

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