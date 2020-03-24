Эксперт рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина

Генеральный директор международной финтех-компании Twino Ашот Торосян рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина.

«Так, одному человеку условно на 10 дней понадобится около 20 литров воды (это минимум, лучше запастись большим запасом), примерно 3,5—4 кг различных круп, картофеля, макаронных изделий, риса, около 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, примерно 3 кг молока и молочных изделий, примерно 1,5—2 кг мяса, рыбы, 10 яиц и упаковка растительного масла», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, сотрудникам компании также рекомендовали запастись примерно 0,5 кг сахара, мёдом, мукой, печеньем и шоколадом.

Эксперт также напомнил о моющих средствах и средствах гигиены. Он советует приобрести один-два тюбика зубной пасты, щётку, пару пачек мыла, шампунь.

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