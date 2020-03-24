Эксперт рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина
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«Так, одному человеку условно на 10 дней понадобится около 20 литров воды (это минимум, лучше запастись большим запасом), примерно 3,5—4 кг различных круп, картофеля, макаронных изделий, риса, около 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, примерно 3 кг молока и молочных изделий, примерно 1,5—2 кг мяса, рыбы, 10 яиц и упаковка растительного масла», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, сотрудникам компании также рекомендовали запастись примерно 0,5 кг сахара, мёдом, мукой, печеньем и шоколадом.
Эксперт также напомнил о моющих средствах и средствах гигиены. Он советует приобрести один-два тюбика зубной пасты, щётку, пару пачек мыла, шампунь.
Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.