Астронавт оценил возможность попадания коронавируса на МКС

Астронавт NASA, член экипажа МКС-62/63 Крисс Кэссиди прокомментировал вероятность попадания коронавирусной инфекции COVID-19 на Международную космическую станцию (МКС).

«Всё возможно… но, думаю, шансы, что мы могли (привезти вирус. — RT) почти нулевые», — цитирует РИА Новости Кэссиди.

Он рассказал, что прибыл в Россию из Хьюстона в конце февраля, а уже с первой недели марта вся предполётная подготовка не выходила за пределы тренировочной базы, а общение свелось к кругу людей, которые непосредственно причастны к старту.

«Мы очень строго этому следовали… Не было практически никакого взаимодействия между нашим экипажем и людьми из внешнего мира», — сообщил астронавт.

9 апреля пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек на борту пристыковался к МКС.