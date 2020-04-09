Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС
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Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса» .
Есть касание!— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020
Пилотируемый корабль #СоюзМС16 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков.
Добро пожаловать на МКС, Анатолий, @ivan_mks63 и Крис! pic.twitter.com/IvpU34PBmV
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур.
К МКС отправились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.