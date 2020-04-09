Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС
  • © КЦ "Южный" / Роскосмос

Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса» .

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур.

К МКС отправились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

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