Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из трёх человек на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

© КЦ "Южный" / Роскосмос

Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса» . Есть касание!



Пилотируемый корабль #СоюзМС16 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Анатолий, @ivan_mks63 и Крис! pic.twitter.com/IvpU34PBmV — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020 Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур. К МКС отправились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.