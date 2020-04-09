«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.

К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.

«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблём, который отправился на орбиту на ракете «Союз-2.1а» с российской системой управления. Ранее пуски осуществлялись на «Союзе-ФГ» с украинской системой управления.

Ранее командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин рассказал, что экипаж уже около 1,5 месяца находится на карантине.

По его словам, даже общение с утвердившей экипаж государственной комиссией проходило в формате видеоконференции.

Он добавил, что родственников и друзей космонавтов не пустили на Байконур.

В конце марта в «Роскосмосе» сообщили, что перенос даты возвращения экипажа Международной космической станции (МКС) на Землю в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 не рассматривается.