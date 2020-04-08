Экипаж «Союза» перед отправкой к МКС провёл 1,5 месяца на карантине

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Командир корабля «Союз МС-16», который отправится к Международной космической станции (МКС), Анатолий Иванишин рассказал, что экипаж уже около 1,5 месяца находится на карантине.
Экипаж «Союза» перед отправкой к МКС провёл 1,5 месяца на карантине
  • РИА Новости

«Мы с Ваней (Вагнером. — RT) последний месяц жили в Звёздном Городке, и Крис (Кэссиди. — RT) тоже около месяца провёл в Звёздном Городке на карантине. На Байконуре мы уже находимся более двух недель на карантине», — цитирует РИА Новости Иванишина.

По его словам, даже общение с утвердившей экипаж государственной комиссией проходило в формате видеоконференции.

Он добавил, что родственников и друзей космонавтов не пустили на Байконур.

Ранее государственная комиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-16», который отправится 9 апреля на МКС.

В состав основного экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

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