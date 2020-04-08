Утверждён экипаж, отправляющийся 9 апреля на МКС
- NASA
«В составе основного экипажа: космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди», — сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что в состав дублирующего экипажа вошли космонавты из России Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт из США Стивен Боуэн.
Уточняется, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблём «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля на 11:05 мск.
Ранее сообщалось, что полёт экспедиции МКС-63, запланированной на 9 апреля, пройдёт по четырёхвитковой схеме, его длительность составит около шести часов.