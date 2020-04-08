Утверждён экипаж, отправляющийся 9 апреля на МКС

Короткая ссылка
Государственная комиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-16», который отправится 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Утверждён экипаж, отправляющийся 9 апреля на МКС
  • NASA

«В составе основного экипажа: космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в состав дублирующего экипажа вошли космонавты из России Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт из США Стивен Боуэн.

Уточняется, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблём «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля на 11:05 мск.

Ранее сообщалось, что полёт экспедиции МКС-63, запланированной на 9 апреля, пройдёт по четырёхвитковой схеме, его длительность составит около шести часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить