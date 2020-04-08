Утверждён экипаж, отправляющийся 9 апреля на МКС

Государственная комиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-16», который отправится 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«В составе основного экипажа: космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в состав дублирующего экипажа вошли космонавты из России Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт из США Стивен Боуэн.

Уточняется, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблём «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля на 11:05 мск.

Ранее сообщалось, что полёт экспедиции МКС-63, запланированной на 9 апреля, пройдёт по четырёхвитковой схеме, его длительность составит около шести часов.