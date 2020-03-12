В «Роскосмосе» рассказали о предстоящем полёте экспедиции на МКС

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Полёт экспедиции МКС-63, который запланирован на 9 апреля, пройдёт по четырёхвитковой схеме, его длительность составит около шести часов, заявили в госкорпорации «Роскосмос».
В «Роскосмосе» рассказали о предстоящем полёте экспедиции на МКС
  • РИА Новости

Как информирует Интерфакс, ракета «Союз-2.1а» с кораблём стартует с космодрома Байконур в 11:05. Землю покинут космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

«Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечена на 17:16 мск», — уточняется в заявлении.

Вместе с тем сообщается, что посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой, астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир запланирована на 17 апреля.

6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитан.

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