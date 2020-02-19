В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Замена в экипажах не является экстраординарным событием», — говорится в материалах корпорации.

Отмечается, что «в истории пилотируемой космонавтики известны порядка 40 случаев частичных или полных замен экипажей».

Согласно официальным данным, «только при полётах на орбитальный комплекс «Мир» произошло 15 смен первоначально утверждённых экипажей».

Ранее сообщалось, что российских космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина — членов экипажа космического корабля «Союз МС-16», пуск которого на МКС состоится 9 апреля, — могут заменить на дублёров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.