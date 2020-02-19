Часть экипажа «Союза МС-16» могут заменить на дублёров

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Российских космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина — членов экипажа космического корабля «Союз МС-16», пуск которого на Международную космическую станцию состоится 9 апреля, — могут заменить на дублёров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.
Часть экипажа «Союза МС-16» могут заменить на дублёров
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

«С сожалением должен сказать, что ввиду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдёт замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полёту, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменён на дублёров», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалёва. 

При этом он сообщил, что старт космического корабля не будут переносить из-за замены российской части его экипажа.

«9 апреля остаётся, дата остаётся», — подчеркнул Крикалёв.

6 февраля вернулся на Землю спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

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