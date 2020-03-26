Дату возвращения экипажа МКС не будут переносить из-за коронавируса

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Перенос даты возвращения экипажа Международной космической станции (МКС) на Землю в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 не рассматривается, заявили в «Роскосмосе».
Дату возвращения экипажа МКС не будут переносить из-за коронавируса
  • © NASA/Handout via REUTERS

«Роскосмос» не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю», — приводит сообщение ТАСС.

В госкорпорации отметили, что, несмотря на существующие ограничения со стороны Казахстана, вызванные ситуацией с коронавирусом, «Роскосмос» работает над решением проблемы.

«Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванных карантинными мероприятиями. Но «Роскосмос» находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой, астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир запланирована на 17 апреля.

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