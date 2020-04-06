В Минздраве прокомментировали версии происхождения коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не видит оснований усомниться в том, что новый коронавирус имеет естественное происхождение. Об этом он сказал в программе «Познер» на Первом канале.

По словам министра, мнений много, и сегодня «всё-таки большинство говорит о том, что это естественный вирус», адаптировавшийся к условиям непосредственного взаимодействия с человеком.

«И я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться», — цитирует Мурашко РИА Новости.

20 февраля официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан ответил на сообщения СМИ о якобы имевшей место «утечке» коронавируса.

Он призвал международное сообщество бороться с конспирологическими теориями вокруг заболевания.

По данным китайских учёных из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, вероятным источником коронавируса стали дикие животные.

Например, сотрудник центра Тан Вэньцзе отметил, что 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

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