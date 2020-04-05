В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

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Самым явным симптомом коронавирусной инфекции является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса
  • Reuters

Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Первым явным симптомом коронавируса является повышенная температура», — отметила Харрис.

По её словам, люди рассказывают, что «просыпаются посреди ночи в помутнении» и чувствуют себя ужасно, «не понимают, что происходит».

«У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — подчеркнула представитель организации.

Харрис добавила, что с этим сталкиваются более 90% пациентов.

Ранее в Минздраве рекомендовали россиянам в условиях пандемии не заниматься самолечением, а обращаться к врачам в случае проявления симптомов заболевания.

3 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 1 млн, а более 50 тыс. больных скончались.

По последним данным, число заболевших в России достигло 5389.

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