Врач рассказал о пользе отказа от будильника в период самоизоляции

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Период самоизоляции может быть полезен людям, которым нужно определить норму сна и временно отказаться от использования будильника. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ врач-сомнолог Александр Калинкин.
Врач рассказал о пользе отказа от будильника в период самоизоляции
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«Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать», — сказал он ТАСС.

Калинкин посоветовал привести сон к норме таким образом, чтобы пробуждение было естественным, а регулярное использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию. Это влияет «не только на самочувствие и качество жизни, но даже на активность генома», добавил он.

Врач подчеркнул, что от продолжительности сна также зависит устойчивость к вирусным инфекциям.

«Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность — вероятность заражения от других людей... Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%», — сказал Калинкин.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с НСН оценил влияние режима сна на иммунитет.

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