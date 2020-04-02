Эксперт оценил влияние режима сна на иммунитет

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов прокомментировал необходимость соблюдения режима сна в условиях самоизоляции.

В беседе с НСН он призвал россиян сохранять привычный для рабочего времени режим сна, чтобы после завершения карантина было легче адаптироваться.

Павел Кудинов также сравнил карантин с отпуском, когда люди позволяют себе спать дольше, чем обычно.

«В нынешних условиях всё-таки очень важно высыпаться, потому что от качества сна зависит наш иммунитет. И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, конечно, существенно выше. Поэтому нужен полноценный сон», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что все эти рекомендации могут применяться и в обычные выходные дни.

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