Эксперт оценил влияние режима сна на иммунитет

Короткая ссылка
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов прокомментировал необходимость соблюдения режима сна в условиях самоизоляции.
Эксперт оценил влияние режима сна на иммунитет
  • © Michaela Begsteiger/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

В беседе с НСН он призвал россиян сохранять привычный для рабочего времени режим сна, чтобы после завершения карантина было легче адаптироваться.

Павел Кудинов также сравнил карантин с отпуском, когда люди позволяют себе спать дольше, чем обычно.

«В нынешних условиях всё-таки очень важно высыпаться, потому что от качества сна зависит наш иммунитет. И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, конечно, существенно выше. Поэтому нужен полноценный сон», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что все эти рекомендации могут применяться и в обычные выходные дни.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал в беседе с газетой «Известия» рассказала, как бороться с тревожностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить