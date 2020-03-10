Академик РАН оценил опасность коронавируса для беременных

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Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Марк Курцер оценил опасность коронавирусной инфекции COVID-19 для беременных.
Академик РАН оценил опасность коронавируса для беременных
  • Pixabay

«На сегодняшний день всех волнует роль коронавирусной инфекции в развитии осложнений у беременных, может ли вирус препятствовать наступлению беременности, есть ли какие-то ограничения на беременность в период, когда есть риск развития коронавирусной эпидемии», — сказал он.

Курцер отметил, что, по имеющимся данным, которые предоставляют в том числе китайские врачи, «беременные женщины не относятся к группе риска».

«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», — пояснил специалист.

По словам врача, в группе риска находятся люди старше 60 лет. При этом угроза, которую несёт коронавирус, растёт прямо пропорционально в соответствии с возрастом человека.

«Если вы не входите в группу риска, это не означает, что вы не представляете опасность для окружающих, для старшего поколения. Нельзя расслабляться», — отметил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о «реальной угрозе» пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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