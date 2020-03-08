Глава Минздрава рассказал о разработках по искусственному интеллекту

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о разработках по искусственному интеллекту в здравоохранении.

Он сообщил, что в настоящее время в некоторых городах России идут разработки по искусственному интеллекту, который фиксирует данные с медицинских приборов, состояние видеокамер, состояние пациентов в реанимациях, действия персонала, а также работу шприцевых дозаторов.

Всё это сводится воедино и позволяет прогнозировать в том числе развитие осложнений и помощь в принятии решений.

Министр отметил, что задача здравоохранения на ближайшее время, помимо переоснащения, обучения персонала, — сделать так, чтобы существующие технологии бережливого производства, организации пространства, процедур, организации отчётности позволяли знать и фиксировать всё, что происходит, и фактически улучшать эти процессы.

«Вот это новый вызов для IT-компаний фактически, которые работают с медицинскими изделиями, — помогать в поддержке и принятии решений врачу для того, чтобы минимизировать неблагоприятные исходы, летальные исходы, осложнения для пациентов», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков в беседе с НСН прокомментировал идею введения в столице экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.