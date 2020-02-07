Эксперт прокомментировал идею введения в Москве правового режима для развития ИИ

Исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман прокомментировал идею введения в Москве экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.

«Считаем инициативу по введению специального правового режима для тестирования и экспериментирования с новыми технологическими решениями очень важной и значимой для развития рынка и цифровой экономики в нашей стране», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как считает эксперт, ИИ очень тесно связан с большими данными и представляет особый интерес, поскольку совместное использование технологий позволит предложить населению услуги и сервисы лучшего качества, повысить их доступность и в целом улучшить городскую инфраструктуру.

Ранее генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков в беседе с НСН прокомментировал идею введения в столице экспериментального правового режима с целью развития ИИ.