Эксперт оценил идею введения в Москве правового режима для развития искусственного интеллекта

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков прокомментировал идею введения в столице экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.

По его словам, Москва является лучшей площадкой для проведения подобного эксперимента.

«Вижу большую пользу в этой инициативе. Москва — лидер по развитию электронного правительства, и всё, что касается нейросетей, искусственного интеллекта, это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки, и многое другое», — отметил специалист в беседе с НСН.

Он добавил, что уже в настоящее время Москва опережает многие мировые города по цифровому развитию.

Илья Сачков убеждён, что за пять лет эксперимента у граждан будет возможность комплексно разобраться в теме правового регулирования сферы искусственного интеллекта.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать концепцию научно-технологического и инновационного развития города.