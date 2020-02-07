Эксперт оценил идею введения в Москве правового режима для развития искусственного интеллекта
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По его словам, Москва является лучшей площадкой для проведения подобного эксперимента.
«Вижу большую пользу в этой инициативе. Москва — лидер по развитию электронного правительства, и всё, что касается нейросетей, искусственного интеллекта, это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки, и многое другое», — отметил специалист в беседе с НСН.
Он добавил, что уже в настоящее время Москва опережает многие мировые города по цифровому развитию.
Илья Сачков убеждён, что за пять лет эксперимента у граждан будет возможность комплексно разобраться в теме правового регулирования сферы искусственного интеллекта.
Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать концепцию научно-технологического и инновационного развития города.