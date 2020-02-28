В ВОЗ высказались о влиянии климата на коронавирус

Короткая ссылка
Глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове прокомментировала предположения, что коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях.
В ВОЗ высказались о влиянии климата на коронавирус
  • © Алессандро Рота
  • РИА Новости

«Нам необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как и в Китае, и мы должны быть к этому готовы... На данный момент нет причин считать, что вирус может по-разному проявляться в различных климатических условиях», — цитирует её РИА Новости.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий. 

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить