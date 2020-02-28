Эксперт оценил действия России по защите населения от коронавируса

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал усилия России в борьбе с распространением коронавируса.

В беседе радио Sputnik он отметил, что Россия ответственно отнеслась к борьбе с распространением коронавируса, и все меры оказались оправданными.

«Речь идёт и о действиях, связанных с проверкой въезжающих граждан, и о прекращении сообщения. Фактически, в короткие сроки создана эффективная система мониторинга ситуации и предупреждения возможности распространения вируса», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что важным достоинством данных действий является высокая степень координации разных ведомств и эффективная разъяснительная деятельность.

По его словам, действия России могут послужить примером для многих других стран.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.