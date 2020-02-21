Белоруссия готова помочь России достроить космодром Восточный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с лидером России Владимиром Путиным предложил помощь в строительстве космодрома Восточный.

«Я ему (Путину. — RT) рассказал о встрече с (главой «Роскосмоса» Дмитрием. — RT) Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: «Это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать». И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что преимущество Белоруссии в том, что в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании.

«Сейчас, если мы договоримся по Восточному, можем перебросить туда два-три треста, которые могут работать под ключ — жильё, промышленные объекты. Наверное, надо. Потому что президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить Восточный. Говорит, там ещё и вторая, третья очереди будут», — отметил Лукашенко.

Также Лукашенко раскрыл другие детали телефонного разговора с Путиным.

Ранее Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный.