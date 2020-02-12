Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный.

«Восточный предназначается для обеспечения всех наших интересов по федеральным программам. Это для нас гарантия того, что, чтобы не произошло в мире, у нас есть на своей территории космодром, который обеспечит выведение любых космических аппаратов. Полная независимость и суверенитет — для этого нужен Восточный», — сказал он в беседе с kp.ru.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения.

Пуски будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.