Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный.
Рогозин рассказал о значимости космодрома Восточный
  • РИА Новости

«Восточный предназначается для обеспечения всех наших интересов по федеральным программам. Это для нас гарантия того, что, чтобы не произошло в мире, у нас есть на своей территории космодром, который обеспечит выведение любых космических аппаратов. Полная независимость и суверенитет — для этого нужен Восточный», — сказал он в беседе с kp.ru.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения.

Пуски будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить