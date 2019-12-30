Россия планирует в 2020 году запустить в космос более 40 ракет

Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

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«В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения», — цитирует агентство корпорацию. Пуски будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане. Ранее стало известно о запуске ракеты «Рокот» со спутниками на борту с космодрома Плесецк. Ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России.