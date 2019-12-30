Россия планирует в 2020 году запустить в космос более 40 ракет

Короткая ссылка
Россия планирует в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Россия планирует в 2020 году запустить в космос более 40 ракет
  • © РИА Новости

«В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения», — цитирует агентство корпорацию.

Пуски будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.

Ранее стало известно о запуске ракеты «Рокот» со спутниками на борту с космодрома Плесецк.

Ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить