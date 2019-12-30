Россия планирует в 2020 году запустить в космос более 40 ракет
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«В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения», — цитирует агентство корпорацию.
Пуски будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.
Ранее стало известно о запуске ракеты «Рокот» со спутниками на борту с космодрома Плесецк.
Ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России.