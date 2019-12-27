Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк

Ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны также заявили, что ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС России.

Ранее сообщалось, что спутник «Электро-Л» №3 запущен с 81-й площадки космодрома Байконур.

Позднее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об успешном выведении на целевую орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» №3.