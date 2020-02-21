Учёные назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг

Учёные обнаружили в Брунее новый вид улиток, тяжело реагирующий на изменения климата, и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом информирует Biodiversity Data Journal.

Отмечается, что этот вид является очень чувствительным к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов.

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаём, что её поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», — цитирует EurekAlert Джонатана Лима, который первым обнаружил представителя нового вида.

В 2019 году школьница из Швеции Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением, а также стала человеком года по версии журнала Time.

Американский лидер Дональд Трамп назвал данное решение нелепым.

В 2018 году Тунберг вместо учёбы в школе стала приходить к шведскому парламенту и требовать от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Её инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays for Future.