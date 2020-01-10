Грета Тунберг присоединилась к акции против сотрудничества Федерера со швейцарским банком

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Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse.
Грета Тунберг присоединилась к акции против сотрудничества Федерера со швейцарским банком
  • © Roberto Zanettin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В своём аккаунте в Twitter 17-летняя Тунберг ретвитнула запись, в которой утверждается, что Credit Suisse выделил $57 млрд компаниям, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива. Благодаря активистке в соцсетях набирает популярность #RogerWakeUpNow («Роджер, проснись»).

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер является партнёром данного банка.

Ранее Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг.

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