Грета Тунберг присоединилась к акции против сотрудничества Федерера со швейцарским банком
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В своём аккаунте в Twitter 17-летняя Тунберг ретвитнула запись, в которой утверждается, что Credit Suisse выделил $57 млрд компаниям, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива. Благодаря активистке в соцсетях набирает популярность #RogerWakeUpNow («Роджер, проснись»).
20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер является партнёром данного банка.
Ранее Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг.