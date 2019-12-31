Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.

«Думаю, что это в первую очередь ребёнок. А дальше можно уже рассуждать, используют ли этого ребёнка взрослые, или он сам стал рано взрослым, или у него нет другого выхода, например, в жизни, кроме как идти дорогой, которой предлагается. Это уже обстоятельства. Но в первую очередь я вижу ребёнка», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой из получивших это звание за всю историю.

Президент США Дональд Трамп назвал данное решение нелепым.

В 2018 году Тунберг вместо учёбы в школе стала приходить к шведскому парламенту и требовать от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Её инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays for Future.