Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
  • Reuters

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал Трамп в Twitter.

Тунберг уже изменила описание своего профиля в соцсети. Теперь там значится «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой личностью, получившей это звание за всю историю.

Ранее в описании профиля экоактивистки уже была фраза, которой её охарактеризовал Трамп: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить