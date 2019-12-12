Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал Трамп в Twitter.

Тунберг уже изменила описание своего профиля в соцсети. Теперь там значится «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой личностью, получившей это звание за всю историю.

Ранее в описании профиля экоактивистки уже была фраза, которой её охарактеризовал Трамп: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».