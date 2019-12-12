Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
- Reuters
«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал Трамп в Twitter.
Тунберг уже изменила описание своего профиля в соцсети. Теперь там значится «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».
11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой личностью, получившей это звание за всю историю.
Ранее в описании профиля экоактивистки уже была фраза, которой её охарактеризовал Трамп: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».