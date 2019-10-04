Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своём профиле в Twitter после того, как президент России Владимир Путин высказался о её выступлении в ООН.

Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Ранее Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, так как, по его мнению, тот факт, что молодёжь обращает внимание на проблемы экологии — это хорошо, однако неправильно, когда кто-то «использует детей и подростков» для достижения своих целей.

Президент России отметил, что считает Грету «доброй девочкой и очень искренней», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

Как сообщают «Известия» ранее в описание профиля экоактивистки была фраза «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», которой ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

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