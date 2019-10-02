Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
«Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг», — сказал Путин.
Президент отметил, что, когда молодые люди обращают внимание на проблемы экологии, это правильно.
«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — добавил Путин.
RT вёл прямую трансляцию заседания с участием Путина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление шведской активистки.