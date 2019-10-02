Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

«Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг», — сказал Путин.

Президент отметил, что, когда молодые люди обращают внимание на проблемы экологии, это правильно.

«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — добавил Путин.

RT вёл прямую трансляцию заседания с участием Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление шведской активистки.

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