В Кремле прокомментировали выступление в ООН активистки Греты Тунберг

Проблемы, которые подняла в ООН экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, «находят отражение» в международной политике России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой. Те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят своё отражение в международной политике нашей страны», — сказал он.

Как отметил Песков, Россия присоединилась к соответствующим международным документам.

«Уделяется много внимания вопросам экологии и вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — добавил он.

Представитель Кремля указал, что в ситуации с Тунберг «постановка вопроса, конечно, оправданная, вопрос стоит остро».

«Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много и отдельные организации (и частные, и общественные) и действительно прикладываются очень большие усилия для того, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством», — подчеркнул он.

Как передаёт ТАСС, Тунберг обвинила собравшихся в ООН на саммит по климату политиков в том, что своими обещаниями они отняли у неё мечты и детство.

По словам активистки, люди «страдают и умирают», гибнут экосистемы, а «многие виды на грани исчезновения».

«А всё, о чём можете говорить вы, — это деньги и сказки про рост экономики», — заявила Тунберг.

Также Тунберг подала вместе с группой молодых активистов жалобу в Комитет ООН по правам ребёнка, в которой содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия, в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата.

Её заявление прокомментировал французский лидер Эммануэль Макрон, отметив, что «полезны все акты мобилизации (на борьбу в защиту климата), предпринимаемые со стороны молодёжи и более старших лиц».

При этом Макрон выразил сомнение, что подобные действия Тунберг являются «самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу углеводородного сырья, принимает другие меры».