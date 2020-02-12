«Роскосмос» отложил запуск спутника «Метеор-М» на 2021 год

Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» отложен до 2021 года в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний аппарата.

«Подтверждаем факт переноса запуска «Метеора-М» номер 2—3 с 2020 на 2021 год. Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В январе в «Роскосмосе» сообщили, что «Метеор-М», который 18 декабря 2019 года столкнулся с микрометеоритом, остался работоспособным.

Уточняется, что из-за нештатной ситуации аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим.