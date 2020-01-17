В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

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Спутник «Метеор-М», который 18 декабря 2019 года столкнулся с микрометеоритом, остался работоспособным, специалисты занимаются его восстановлением.
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Спутник «Метеор-М» № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом», — заявил Устименко.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в спутник «Метеор-М» № 2-2 врезался микрометеорит.

Из-за нештатной ситуации аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим.

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