В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
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- РИА Новости
Об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.
«Спутник «Метеор-М» № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом», — заявил Устименко.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в спутник «Метеор-М» № 2-2 врезался микрометеорит.
Из-за нештатной ситуации аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим.