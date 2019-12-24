«Роскосмос» сообщил об аварии на спутнике «Метеор-М»

На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 произошла нештатная ситуация, по предварительным данным, в спутник врезался микрометеорит.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей», — заявили в госкорпорации.

После этого аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим — его бортовые системы отключились.

Позднее со спутником установили связь и начали работы по восстановлению работоспособности: «гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации».

«В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора», — добавили в «Роскосмосе».

«Метеор-М» находится в «ориентированном полёте», с ним проводят регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

В апреле израильский космический аппарат «Берешит» достиг поверхности Луны, однако связь с ним была потеряна.