«Роскосмос» сообщил об аварии на спутнике «Метеор-М»

Короткая ссылка
На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 произошла нештатная ситуация, по предварительным данным, в спутник врезался микрометеорит.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей», — заявили в госкорпорации.

После этого аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим — его бортовые системы отключились.

Позднее со спутником установили связь и начали работы по восстановлению работоспособности: «гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации».

«В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора», — добавили в «Роскосмосе».

«Метеор-М» находится в «ориентированном полёте», с ним проводят регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

В апреле израильский космический аппарат «Берешит» достиг поверхности Луны, однако связь с ним была потеряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить