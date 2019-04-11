Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

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Израильский космический аппарат «Берешит» достиг поверхности Луны, однако связь с ним была потеряна. Трансляция велась в Twitter компанией Space IL.
Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну
  • © Space IL/Handout via REUTERS

«Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», — сказал один из руководителей миссии.

Таким образом, странами, которые сумели достичь поверхности спутника Земли, остаются СССР, США и Китай.

4 апреля «Берешит» был выведен на орбиту Луны.

Ранее в расписании онлайн-табло тель-авивского аэропорта появилось прилунение аппарата «Берешит»

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