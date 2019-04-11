Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну
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«Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», — сказал один из руководителей миссии.
22 kilometers from the Moon! #IsraelToTheMoon#SpaceIL#Beresheetpic.twitter.com/uw1wAFmt0S— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 11 апреля 2019 г.
Таким образом, странами, которые сумели достичь поверхности спутника Земли, остаются СССР, США и Китай.
4 апреля «Берешит» был выведен на орбиту Луны.
Ранее в расписании онлайн-табло тель-авивского аэропорта появилось прилунение аппарата «Берешит».