На онлайн-табло израильского аэропорта появился рейс на Луну
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На онлайн-табло рейс находится между прилётами из Стамбула и Мадрида.
Уточняется, что время прибытия «не окончательное».
В случае успешной посадки аппарата «Берешит» Израиль станет четвёртой страной, достигшей Луны, после СССР, США и Китая.
4 апреля «Берешит» был выведен на орбиту Луны.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.