На онлайн-табло израильского аэропорта появился рейс на Луну

В расписании онлайн-табло тель-авивского аэропорта имени Давида Бен-Гуриона появилось прилунение израильского аппарата «Берешит», который должен сесть на спутник Земли в 22:00.

На онлайн-табло рейс находится между прилётами из Стамбула и Мадрида.

Уточняется, что время прибытия «не окончательное».

В случае успешной посадки аппарата «Берешит» Израиль станет четвёртой страной, достигшей Луны, после СССР, США и Китая.

4 апреля «Берешит» был выведен на орбиту Луны.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.