Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов

Короткая ссылка
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
  • Reuters

«Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца, лейкоциты, вообще не могут работать», — отметила она в беседе с ФАН.

Большое количество цинка содержат говядина, баранина, телячья печень, а также моллюски, яйца и бобовые.

Витамин C также положительно сказывается на состоянии иммунной системы и смягчает симптомы гриппа и ОРВИ. По этой причине врач рекомендует употреблять в пищу чернику, клюкву, облепиху, помидоры или томатный сок, клубнику и цитрусовые.

Витамин Е усиливает выработку антител и реакцию клеток иммунной системы во время стресса. Он содержится в семенах подсолнуха и миндале.

Рыба и чеснок повышают активность кровяных тел в борьбе с инфекцией.

Врач также отметила необходимость употребления йогурта для выработки в организме гамма-интерферона, пресекающего распространение вирусов.

Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News назвала необходимые зимой витамины и минералы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить