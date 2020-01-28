Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.

«Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца, лейкоциты, вообще не могут работать», — отметила она в беседе с ФАН.

Большое количество цинка содержат говядина, баранина, телячья печень, а также моллюски, яйца и бобовые.

Витамин C также положительно сказывается на состоянии иммунной системы и смягчает симптомы гриппа и ОРВИ. По этой причине врач рекомендует употреблять в пищу чернику, клюкву, облепиху, помидоры или томатный сок, клубнику и цитрусовые.

Витамин Е усиливает выработку антител и реакцию клеток иммунной системы во время стресса. Он содержится в семенах подсолнуха и миндале.

Рыба и чеснок повышают активность кровяных тел в борьбе с инфекцией.

Врач также отметила необходимость употребления йогурта для выработки в организме гамма-интерферона, пресекающего распространение вирусов.

Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News назвала необходимые зимой витамины и минералы.