Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая
- РИА Новости
«На мой взгляд, ситуация серьёзная», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, есть осложняющие обстоятельства. В частности, 25 января в КНР начнут отмечать Новый год, и это продлится до 1 февраля.
Как пояснил Онищенко, на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают в России, и они уедут на родину, а потом вернутся.
Ранее сообщалось, что в Приморье усилен контроль за прибывающими из Китая из-за коронавируса.