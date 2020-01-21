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Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая
  • РИА Новости

«На мой взгляд, ситуация серьёзная», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, есть осложняющие обстоятельства. В частности, 25 января в КНР начнут отмечать Новый год, и это продлится до 1 февраля.

Как пояснил Онищенко, на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают в России, и они уедут на родину, а потом вернутся.

Ранее сообщалось, что в Приморье усилен контроль за прибывающими из Китая из-за коронавируса.

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