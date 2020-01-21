Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

«У него много штаммов, он может передаваться воздушно-капельным путём. Также известно, что он вызывает как инфекции дыхательных путей, так и кишечные инфекции. Мне сложно сказать, с чем именно связана вспышка», — заявила эксперт в беседе с Nation News.

Она не исключила, что это может быть связано с определёнными погодными условиями.

Как пояснила Русанова, существует очень много факторов, вызывающих подъём заболевания.

Тем, кто намерен отправиться в Азию, эксперт советует соблюдать правила личной гигиены, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.

«Если есть возможность избежать поездки, то лучше, конечно, не ехать в период эпидемии», — добавила она.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в Приморье усилили контроль за состоянием прибывающих из Китая пассажиров из-за распространения в КНР коронавируса.