Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Короткая ссылка
Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая
  • Reuters

«У него много штаммов, он может передаваться воздушно-капельным путём. Также известно, что он вызывает как инфекции дыхательных путей, так и кишечные инфекции. Мне сложно сказать, с чем именно связана вспышка», — заявила эксперт в беседе с Nation News.

Она не исключила, что это может быть связано с определёнными погодными условиями.

Как пояснила Русанова, существует очень много факторов, вызывающих подъём заболевания.

Тем, кто намерен отправиться в Азию, эксперт советует соблюдать правила личной гигиены, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.

«Если есть возможность избежать поездки, то лучше, конечно, не ехать в период эпидемии», — добавила она.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в Приморье усилили контроль за состоянием прибывающих из Китая пассажиров из-за распространения в КНР коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить