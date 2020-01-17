Историк оценил рассекречивание документов об освобождении Варшавы

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал рассекречивание Министерством обороны документов об освобождении Варшавы советскими войсками.

Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.

«Эти данные чрезвычайно важны, потому что в настоящий момент усилилась волна фальсификации истории. Это касается как целенаправленных действий западных государств, так и политики, которую проводят СМИ и общественные и политические организации… Подлинные документы, которые пока ещё находятся в архивах и неизвестны широкому читателю, не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно чёткое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю», — уверен Шаповалов.

Ранее Минобороны России к 75-летию освобождения Варшавы советскими войсками представило ряд архивных исторических документов. В частности, рассекречены боевые донесения о масштабных и кровопролитных боях за город. Наряду с этим опубликованы материалы о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации, а также совершаемых нацистскими войсками зверствах.

14 января в Варшаве заявили, что не планируют официально отмечать день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков.